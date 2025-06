Concerti in Villa | il Conservatorio di Como inaugura la quarta edizione

Vivi l’estate in musica con la quarta edizione di Concerti in Villa, il suggestivo evento del Conservatorio di Como che apre venerdì 4 luglio 2025. Un’occasione unica per immergersi nelle melodie in ambienti storici e culturali della città, grazie alla collaborazione con il Comune di Como. Preparati a lasciarti conquistare da serate indimenticabili, tra note, arte e convivialità…

Si inaugura venerdì 4 luglio 2025 la quarta edizione della rassegna estiva del Conservatorio di Como ConcertiinVilla25, patrocinata dal Comune di Como, con l’intento di legare l’istituzione ai luoghi d’arte del territorio. I concerti sono infatti prodotti con la collaborazione del Comune di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

