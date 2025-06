Conceicao Juventus | proseguono senza sosta i contatti con il Porto per strappare uno sconto A che punto siamo e cosa può succedere

La Juventus non si ferma e continua a negoziare senza sosta con il Porto per ottenere uno sconto sul riscatto di Conceicao. La situazione è in costante evoluzione, con i contatti che si intensificano giorno dopo giorno. Cosa potrebbe succedere nei prossimi incontri? La risposta, ancora in bilico tra speranze e strategie, sarà svelata nei prossimi sviluppi di mercato. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Conceicao Juventus: proseguono senza sosta i contatti con il Porto per strappare uno sconto. A che punto siamo secondo la Gazzetta dello Sport. Proseguono senza sosta i contatti tra il calciomercato Juventus e il Porto per Francisco Conceicao, l’attaccante che i bianconeri hanno prelevato in prestito secco la scorsa estate e che su indicazione di Tudor vorrebbero riscattare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri stanno spingendo in questi giorni per cercare di strappare un prezzo favorevole ed inferiore ai 30 milioni della clausola. Non sarĂ tuttavia semplice ammorbidire le richieste del presidente dei portoghesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus: proseguono senza sosta i contatti con il Porto per strappare uno sconto. A che punto siamo e cosa può succedere

In questa notizia si parla di: juventus - proseguono - sosta - contatti

Renato Veiga Juventus, proseguono i contatti sulla tratta Torino-Londra: può prendere piede questa idea per il futuro - Renato Veiga potrebbe diventare un nuovo volto della Juventus, con i contatti che proseguono tra Torino e Londra.

Renato Veiga Juve: contatti senza sosta col Chelsea; Milan, c'è la firma di Allegri! Napoli, De Laurentiis ha fatto centro: Conte resta, niente Juve; La Juve spinge anche per Koopmeiners e Sancho.

Contatti continui tra la Juventus e Sancho: la situazione - I colloqui tra le parti proseguono senza sosta, con la Juventus determinata a inserire Sancho nella rosa di Thiago Motta. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Juventus-Depay, contatti senza sosta per trovare la quadra col giocatore e col Barça - Sono andati avanti anche oggi i contatti tra la Juventus, l'entourage di Memphis Depay e il Barcellona col chiaro obiettivo di portare quanto prima l'attaccante olandese alla corte di Massimiliano ... Da tuttomercatoweb.com