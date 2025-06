Conceicao Juve Tudor vuole tenere il portoghese | la sua permanenza preclude l’arrivo di Sancho a Torino? Le ultimissime novità

Il futuro di Francisco Conceicao nel cuore della Juventus appare sempre più incerto. Segundo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset, l’allenatore Igor Tudor si sta opponendo all’arrivo di Sancho, desiderando invece mantenere il talento portoghese in rosa. Questa decisione potrebbe influenzare notevolmente le mosse di mercato dei bianconeri, rendendo il suo rinnovo un nodo fondamentale da sciogliere entro il 15 luglio. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulle trattative e le novità in casa Juve.

Conceicao Juve (Sportmediaset), Tudor vuole tenere il portoghese: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il futuro di Francisco Conceicao resta una priorità nel calciomercato Juve. Come riportato da Sportmediaset, l’allenatore Igor Tudor starebbe spingendo per la conferma dell’esterno portoghese. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 30 milioni, valida fino al 15 luglio, ma il club bianconero è al lavoro per ottenere uno sconto dal Porto. Solo in caso di fumata nera, l’alternativa porta a Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United che al momento resta un’opzione. Difficilmente li vedremo insieme in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, Tudor vuole tenere il portoghese: la sua permanenza preclude l’arrivo di Sancho a Torino? Le ultimissime novità

