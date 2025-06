Con passione e qualità l’officina Mariani è ancora un sinonimo di eccellenza italiana

Con passione e qualità, l'Officina Mariani 232 è ancora oggi un simbolo di eccellenza italiana nel settore automobilistico. Fondata nel 1968 da Lorenzo Mariani, questa realtà si distingue per competenza tecnica, innovazione continua e un amore autentico per i motori. La sua storia è un viaggio di dedizione e innovazione, iniziato ben prima dei suoi primi passi nel mondo delle auto. Un esempio di come la passione possa trasformarsi in eccellenza duratura.

Fondata nel 1968 da Lorenzo Mariani, la ditta Mariani rappresenta oggi una realtà solida e collaudata nel panorama della preparazione automobilistica italiana. Mariani ha saputo imprimere alla sua officina un'impronta personale e distintiva, fondata sulla competenza tecnica, l'evoluzione costante e un'autentica passione per i motori. Il percorso professionale di Mariani inizia molto prima. Già a dieci anni, muove i primi passi nel mondo della meccanica nell'officina Riccitelli a Fabriano, città d'origine della sua famiglia. A undici anni viaggia su una Topolino per seguire le gare, con la cassetta degli attrezzi sempre a bordo.

