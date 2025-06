Con il torace schiacciato scaricato per strada dopo un incidente sul lavoro

il giovane aveva subito un grave incidente durante la sua attività lavorativa. La scena, apparentemente casuale, nascondeva infatti una tragica verità che potrebbe mettere in luce gravi negligenze e rischi ignorati sul luogo di lavoro. Un caso che solleva interrogativi preziosi sulla sicurezza dei lavoratori e sulla responsabilità di chi dovrebbe proteggerli. La scoperta apre un capitolo importante sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli incidenti.

Il sospetto che il giovane con il torace schiacciato, trovato a una fermata del bus a Mestre mercoledì, fosse stato scaricato dopo un incidente sul lavoro era fondato. I carabinieri chiamati dal Pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo dopo la segnalazione dei passanti, hanno verificato che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

