Con gli uomini al fronte e i campi da coltivare nel cuore agricolo del sud del Paese donne sfollate imparano a guidare trattori Un progetto di formazione che è lotta per la sopravvivenza ma guarda anche al futuro

inizio di speranza e rinascita che dimostra come, anche nelle circostanze più dure, le donne possano diventare protagoniste del proprio destino. Un progetto di formazione che non solo lotta per la sopravvivenza, ma guarda con ottimismo al futuro, riempiendo i campi di vita e di sogni da coltivare.

Ottant'anni dopo l'icona americana di Rosie the Rivettatrice, simbolo delle donne al lavoro nelle fabbriche durante la Seconda guerra mondiale, mentre gli uomini si trovavano al fronte, la storia sembra ripetersi. Ma oggi accade in Ucraina, tra le rovine di villaggi liberati, nei campi bonificati dalle mine, nei territori agricoli, dove la guerra con la Russia ha stravolto ogni equilibrio. Lì, a Mykolaiv, è nata una scuola per trattoriste: un corso di formazione professionale per le donne ucraine, che sta cambiando non solo il mercato del lavoro, ma anche la cultura del genere in un settore storicamente maschile.

