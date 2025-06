Compliance ed Etica nelle PA perché centrati dagli statistici economici piuttosto che dai contabili

L’attenzione alla compliance e all’etica nelle pubbliche amministrazioni sta assumendo un ruolo sempre più cruciale, ma spesso viene interpretata diversamente: secondo gli statistici economici più che dai contabili. Claudio Quintano, con l’assistenza di Gemini, ha aperto un dibattito fondamentale sull’importanza di un approccio organizzativo integrato, capace di garantire trasparenza e responsabilità. L’evento, promosso dall’ISTAT, ha segnato un passo importante verso una governance etica e sostenibile nelle PA, affinché si possa costruire un futuro più giusto e responsabile.

di Claudio Quintano(*) con assistente Gemini GOOGLE L'evento, previsto e realizzato dall'ISTAT, per il 25 giugno 2025, dalle 10:30 alle 13:00, ha avuto l'obiettivo di promuovere un approccio organizzativo integrato per il raggiungimento di obiettivi etici e fornire strumenti concettuali e metodologici adeguati. La conferenza ha visto la partecipazione di ricercatori, funzionari pubblici e stakeholder, che hannodiscusso di vari aspetti della gestione dell'etica organizzativa. Lo scopo è stato quello di favorire lo scambio di esperienze per rafforzare la cultura dell'etica e della trasparenza nei processi pubblici.