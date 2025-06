Compleanni Milan Serginho spegne 54 candeline | gli auguri social

Oggi, il mondo del calcio celebra il compleanno di una vera leggenda del Milan: Serginho spegne 54 candeline. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Compleanni Milan, Serginho spegne 54 candeline: gli auguri social

Auguri Serginho, Concorde sulla fascia e giustiziere dei derby.

