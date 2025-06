Dopo la pesante sconfitta contro il City, il giornalista Paganini ha invitato Comolli a mettere da parte gli algoritmi e a concentrarsi sul mercato di livello 8230. Una chiamata alla concretezza e alla strategia, affinché la Juventus possa rinascere più forte e competitiva. Il futuro bianconero dipende dall’intelligenza delle scelte, non solo dai numeri: è ora di agire con decisione e visione.

Comolli Juve, il consiglio di Paganini al dg bianconero: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la sconfitta contro il City. Il giornalista Paolo Paganini ha commentato sul proprio profilo X la prestazione della Juve contro il Manchester City consigliando al dg bianconero di iniziare a lavorare sul mercato per rinforzare una squadra, ovviamente, ancora non completa. PAROLE – « Credo che Comolli lasci perdere gli algoritmi e punti a pianificare un mercato di livello magari prendendo un bravo Ds italiano. A occhio eh». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com