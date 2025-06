Como procacciano clienti per noleggiatori di barche | multati cinque buttadentro

Como, 27 giugno 2025 – Agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale, impegnati questa mattina nei controlli per individuare i “buttadentro”, persone che invitano i passanti a usufruire di attività commerciali, nello specifico società di locazione e noleggio di barche. Cinque sono state le persone sanzionate con una multa da 50 euro, a cui se ne aggiungeranno altrettante a carico dei titolari delle attività, in applicazione dell’articolo 27 bis del Regolamento di Polizia Urbana, previsto a contrasto dell’abusivismo. I controlli di poliziotti anche in abiti civili, si sono svolti al Molo di Sant’Agostino, dove sono state sorprese cinque persone intente a procacciare clienti, offrendo loro un tour in barca o un noleggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, procacciano clienti per noleggiatori di barche: multati cinque buttadentro

