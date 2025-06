Como estradato dalla Svizzera per scontare 14 anni di condanna in Italia

Dopo aver percorso migliaia di chilometri, un cittadino dominicano di 55 anni è stato estradato dalla Svizzera e immediatamente arrestato in Italia per scontare una condanna di 14 anni. La vicenda mette in luce le complesse procedure di cooperazione internazionale nella lotta al traffico di droga. La sua storia evidenzia come le reti criminali siano spesso legate da fili invisibili che attraversano confini e giurisdizioni.

Como, 27 giugno 2025 – Estradato dalla Svizzera e subito arrestato dalla Polizia di Frontiera italiana, in esecuzione di un ordine di carcerazione, in virtù del quale dovrà scontare 14 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cittadino di origine dominicana di 55 anni, che era già detenuto in Svizzera in quanto destinatario di un provvedimento di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. L’uomo è stato condannato, reati commessi in Italia dal 2006 fino al 2007. La sua consegna all’Italia è avvenuta ieri da parte delle autorità elvetiche, al personale dell’Ufficio Binazionale del Settore Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso, che ha proceduto al suo arresto e lo ha condotto in carcere a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, estradato dalla Svizzera per scontare 14 anni di condanna in Italia

In questa notizia si parla di: svizzera - anni - como - estradato

Hockey ghiaccio, USA campioni del mondo dopo 65 anni! Prosegue il tabù per la Svizzera - Dopo 65 anni di attesa, gli Stati Uniti si laureano campioni del mondo di hockey su ghiaccio, trionfando ai Mondiali 2025 in un'emozionante finale contro la Svizzera, che continua a inseguire il sogno iridato.

Estradato dalla Svizzera e arrestato dalla Polizia di Como, dovrà scontare in Italia 14 anni di carcere per traffico di droga https://ilmetropolitano.it/2025/06/27/estradato-dalla-svizzera-e-arrestato-dalla-polizia-di-como-dovra-scontare-in-italia-14-anni-di-carcere- Vai su X

Como, estradato dalla Svizzera dovrà scontare 14 anni di carcere per traffico di droga; Como, estradato dalla Svizzera dovrà scontare 14 anni di carcere per traffico di droga; Como, arrestato dopo l’estradizione: deve scontare 14 anni per traffico di droga.

Como, estradato dalla Svizzera dovrà scontare 14 anni di carcere per traffico di droga - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha arrestato dopo la sua estradizione, un dominicano di 55 anni, già in regime di detenzione in Svizzera in quanto destinatario di un provvedimento di arrest ... Si legge su comozero.it

Estradato dalla Svizzera e arrestato a Como, 14 anni per traffico di droga - L’uomo, un 55enne dominicano già detenuto in Svizzera, è stato consegnato alla Polizia italiana: dovrà scontare 14 anni per traffico di droga commesso tra il 2006 e il 2007. ticinonews.ch scrive