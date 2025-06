Commerciante ucciso nella cartoleria di Busto Arsizio | il 50enne arrestato sarà interrogato sabato

Un dramma scuote Busto Arsizio: Emanuele Mirti, il 50enne sospettato dell'omicidio del commerciante Davide Gorla, sarà ascoltato dal giudice sabato. La tensione cresce tra accuse e interrogatori, mentre si cerca di fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità. Le motivazioni sembrano legate a un debito di 10mila euro per affitti non saldati, ma le domande rimangono aperte. Continua a leggere.

Emanuele Mirti, il 50enne fermato per l'omicidio del commerciante Davide Gorla a Busto Arsizio (Varese), sarà sentito dal gip sabato 28 giugno. La sua avvocata ha detto di averlo trovato molto provato per l'accaduto. Secondo l'accusa potrebbe essere stato lui ad accoltellare Gorla nella sua cartoleria mercoledì sera. Il movente sarebbe un debito di 10mila euro per affitti non pagati.