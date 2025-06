Com’è morto Alvaro Vitali? Il racconto sui suoi ultimi giorni spezza il cuore

Il mondo del cinema italiano piange la perdita di Alvaro Vitali, 75 anni, attore e icona indiscussa della commedia sexy all’italiana. Dopo decenni di successi e risate condivise con il pubblico, i suoi ultimi giorni sono stati segnati da solitudine e dolore, un addio amaro che spezza il cuore di chi lo ha amato. La sua figura rimarrà per sempre impressa nella memoria, testimoniando un'epoca dorata del cinema italiano.

Abbandonato (quasi) da tutti, col cuore spezzato per la separazione: se n'è andato così a 75 anni l'attore Alvaro Vitali. Se n'è andato a 75 anni Alvaro Vitali, icona della commedia sexy all'italiana, tra i protagonisti di decine di film a partire dal 1969 (anno dell'esordio addirittura nel Satyricon di Fellini). Per lui il picco dell'attività negli anni '70 e l'indissolubile legame col ruolo di Pierino, personaggio immaginario protagonista di infinite barzellette nella cultura popolare italiana (e con Vitali, da immaginario il personaggio diventò d'un tratto reale). Ne abbiamo scritto offrendo cinque curiosità meno note (sebbene note a chi conosceva bene l'attore capitolino) ma in questa sede vogliamo parlare dei suoi ultimi giorni, narrati da una delle poche persone che gli sono stati vicini fino alla fine, il regista Claudio Di Napoli.