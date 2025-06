Come la Juve e adidas hanno costruito una delle collaborazioni più lunghe della Serie A

Come Juventus e Adidas abbiano plasmato una delle collaborazioni più durature e di successo della Serie A, prolungando di dieci anni la loro alleanza. Dal 2015, quando la Vecchia Signora ha scelto le tre strisce al posto di Nike, è iniziato un percorso che ha ridefinito l’immagine del club e rafforzato il suo status internazionale. Questa partnership strategica continua a scrivere capitoli di innovazione e stile, confermando come un sodalizio forte possa diventare un vero e proprio simbolo di eccellenza.

Juventus e adidas prolungano di dieci anni la loro storia d'amore. Quando nel 2015 Juventus annunciò il passaggio da Nike ad adidas, la sensazione era chiara: qualcosa stava cambiando. Non solo per le tre strisce sulle maglie, ma per la portata simbolica dell’operazione. In quel momento la Juve, reduce da una finale europea, già nel pieno della sua egemonia nazionale, dichiarava di voler diventare, anche esteticamente, un club internazionale. Quella scelta, all’epoca, fu letta da molti come una mossa di marketing. Oggi, con il rinnovo firmato fino al 2037, è diventata una scelta identitaria. Juventus v Udinese - Serie A. 🔗 Leggi su Gqitalia.it