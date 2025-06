Come in un dipinto di Van Gogh

Come in un dipinto di Van Gogh, i paesaggi di San Pietro in Lama svelano tutta la loro magia e poesia. Anna Chiara Solfini, dalla sua amata campagna, ci invita a riscoprire la bellezza nascosta tra le nostre strade. LeccePrima è felice di regalarvi questa rubrica: "La foto del giorno", per farvi immergere ogni giorno in scorci unici e suggestivi della nostra terra.

SAN PIETRO IN LAMA - "A volte, pur camminando per le nostre strade, è come trovarsi in un dipinto di Van Gogh". A scriverci una lettrice, Anna Chiara Solfini, dalle campagne di San Pietro in Lama. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno". 🔗 Leggi su Lecceprima.it

