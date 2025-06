Come ha fatto la cosmesi italiana a raggiungere i 16,5 miliardi di fatturato?

La cosmesi italiana sta conquistando il mondo con un successo senza precedenti, raggiungendo un fatturato di 165 miliardi di euro e segnando una crescita costante. Questo trionfo si deve a innovazione, qualità e tradizione che si intrecciano in una filiera ormai leader globale. Ma non si parla solo di make-up: ogni prodotto, dall’skincare ai trattamenti naturali, contribuisce a questa eccellenza. Ecco come la nostra bellezza ha saputo affermarsi a livello internazionale.

Un trend che continua a salire: la cosmesi italiana ha ormai raggiunto i 1,5 miliardi di fatturato. Lo riporta l’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia da Valerio De Molli, managing partner e ad di The European House – Ambrosetti. I dati, come spiegato, raccontano un valore che cresce fino a 41,2 miliardi se si considera l’intera filiera. Cosmesi italiana a 16,5 miliardi di fatturato: ecco come. Ma non si parla solo di make-up. Infatti, ogni giorno ognuno di noi usa almeno 8 prodotti cosmetici: dentifrici, creme solari, profumi e molto altro. Si tratta di prodotti che hanno consumi stabili anche nelle famiglie a basso reddito: la spesa raggiunge i 13,4 miliardi di euro (219 pro-capite), il valore dello 0,5% del Pil italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Come ha fatto la cosmesi italiana a raggiungere i 16,5 miliardi di fatturato?

In questa notizia si parla di: miliardi - cosmesi - italiana - fatturato

Translate postIn Italia, il settore cosmetico nel 2024 ha raggiunto un fatturato di 16,5 miliardi, un valore che cresce fino a 41,2 miliardi se si considera l'intera filiera. #ANSALifestyle Vai su X

«Siamo cresciuti del 25% nel primo trimestre, nonostante il mercato flat. Puntiamo al raddoppio entro il 2027/28 per toccare i 2 miliardi di vendite wholesale», racconta a MFF Gianluca Toniolo, ceo della società del gruppo fondato da Domenico Dolce e Stefan Vai su Facebook

Industria cosmetica italiana: fatturato 2024 supera i 16,5 miliardi di euro; La cosmetica lombarda cresce sempre di più: 11,2 miliardi il fatturato previsto nel 2024, il 67% dell’intero settore a livello italiano; Corre l’industria cosmetica: ricavi a +10,5% nel 2024.

La cosmetica italiana cresce, fatturato da 16,5 miliardi - Ogni giorno ciascuno di noi usa almeno 8 prodotti cosmetici, tra dentifrici, creme solari, profumi e molto altro. Lo riporta ansa.it

La cosmetica italiana fattura 16,5 miliardi, la metà dall'export - Nel 2024, l'industria cosmetica ha raggiunto un fatturato di 16,5 miliardi (+5,7% medio annuo negli ultimi 10 anni, 5 volte il Pil dell'Italia), che raggiunge i 41,2 miliardi se si considera l'intera ... msn.com scrive