Come fare la ' Barca di San Pietro' un' antica tradizione veneta

Ogni anno, in Veneto, la tradizione della Barca di San Pietro affascina e unisce le comunità nel rispetto delle antiche usanze. Questa cerimonia, simbolo di fede e speranza, prevede il posizionamento di un contenitore di vetro riempito d'acqua con un albume che lentamente si coagula, creando suggestivi giochi di luce e forma. Scopriamo insieme i passaggi e i significati di questa affascinante pratica popolare, un vero e proprio tesoro culturale del nostro territorio.

Una tradizione popolare veneta, che si rinnova ogni anno in occasione della festività dei santi Pietro e Paolo, consiste nel porre un contenitore di vetro riempito d'acqua su una finestra nella notte tra il 28 e il 29 giugno. All'interno di questo contenitore viene lasciato colare un albume. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

