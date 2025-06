come evitare il sabotaggio nel dating

Hai paura di rovinare il tuo momento di felicità? L'autosabotaggio nel dating può sembrare invisibile, ma con alcuni semplici accorgimenti puoi imparare a riconoscerlo e a superarlo. Scopri come liberarti da schemi tossici e vivere esperienze autentiche, perché meriti di incontrare qualcuno che apprezzi davvero te stesso. Non lasciare che la paura ti impedisca di aprirti al nuovo: il tuo amore potrebbe essere più vicino di quanto immagini.

È il momento di uscire per quel dating in programma da tempo, ma a un tratto decidi di non andare. Questo fenomeno si chiama autosabotaggio e può manifestarsi in vari modi, spesso anche inconsci: chiudersi emotivamente, trovarsi a rincorrere partner non disponibili, confrontarsi costantemente con esperienze passate, sono tutte esperienze che possono far vivere una relazione in modo totalmente tossico o, addirittura, non farla nemmeno iniziare. Nel contesto contemporaneo, poi, il rischio di autosabotarsi cresce ulteriormente quando la conoscenza parte da un' app di dating: le dinamiche digitali possono amplificare insicurezze e aspettative.