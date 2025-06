Come è andato il Draft NBA 2025

Il Draft NBA 2025 ha segnato un momento di svolta nel mondo del basket, portando sorprese e rivoluzioni. Tradizionalmente considerato il ponte tra due stagioni, quest’anno ha anticipato i fuochi d’artificio, con scambi incredibili come quello di Houston per Kevin Durant. La notte magica si è trasformata in un vero e proprio spettacolo di strategie e ambizioni, aprendo nuovi capitoli per le franchigie e i tifosi appassionati. Un draft che resterà nella storia!

Storicamente il Draft rappresenta il ponte tra due stagioni NBA: per alcuni è l’ultimo evento della stagione corrente, per altri rappresenta il primo della stagione futura. Quasi sempre però rappresenta l’inizio del mercato NBA, con i primi scambi che avvengono sempre in questa notte magica. Non quest’anno però, infatti i fuochi d’artificio sono iniziati nei giorni precedenti, con Houston che ha rotto il salvadanaio per arrivare a Kevin Durant e Boston che ha deciso di chiudere un ciclo, sbarazzandosi di Holiday, e, soprattutto, visto il ritorno, di Porzingis. Così si arrivava alla notte del Draft con molti rumors e molte aspettative in tema di scambi e movimenti di mercato, a cominciare da Brooklyn, in possesso di ben 5 scelte al primo giro alle porte del Draft. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Come è andato il Draft NBA 2025

