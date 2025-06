Come creare action figure con ChatGPT | vantaggi e rischi del trend

Negli ultimi mesi, il mondo dei social media è stato travolto da un trend rivoluzionario: creare action figure personalizzate utilizzando ChatGPT e generatori di immagini ispirati allo stile di Studio Ghibli. Questa innovazione stimola la creatività e offre nuove possibilità di espressione, ma solleva anche questioni di privacy e autenticità. Scopriamo insieme i vantaggi e i rischi di questa tendenza che sta ridefinendo il nostro modo di interagire con l'arte digitale.

Life&People.it Dopo le immagini stile studio Ghibli, nell’ultimo mese i social media sono stati travolti da un nuovo trend che, servendosi di ChatGPT, permette di creare action figure degli utenti o di note personalità del mondo dello spettacolo. Questo vortice di creatività e innovazione ha immerso il panorama digitale in una delle tendenze più sorprendenti e discusse degli ultimi tempi, resa possibile dal nuovo generatore di immagini di OpenAI alimentato da GPT-4°. Caratterizzata dalla capacità di potenziare le abilità di ChatGPT nel creare grafiche testuali o modificare immagini, tale piattaforma stupisce i soggetti che ne fanno uso proprio per la sua competenza nel produrre visioni fedeli al reale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

