Colpo Napoli confermato il doppio sì | Manna ora detta legge

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha avuto la conferma di un doppio sì. Il Napoli, di fatto, è il club più attivo in questa prime settimane di calciomercato. Basta pensare solo agli arrivi di Luca Marianucci (acquisto dall'Empoli per 9 milioni di euro) e del fuoriclasse classe belga Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo l'accordo con il Manchester City di Pep Guardiola). Il club partenopeo, di fatto, ha tutta l'intenzione di mantenere la promessa fatta ad inizio giungo allo stesso Antonio Conte, ovvero quella di allestire una squadra che si faccia trovare pronta alle quattro competizioni della prossima annata.