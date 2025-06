Colpo di scena | Gyokeres arriva in Serie A ma non alla Juventus

Il mercato estivo si infiamma con un colpo di scena: Gyokeres, l’attaccante svedese dello Sporting Lisbona, non arriverà alla Juventus, ma un altro club italiano si prepara a fare l’offerta decisiva. Tra dubbi e speranze, i tifosi si chiedono quale sarà il vero destino di questo talento europeo. La risposta potrebbe arrivare nelle prossime ore, quando il futuro di Gyokeres si deciderà definitivamente. Resta sintonizzato per scoprire quale squadra conquisterà il suo cuore e i suoi gol.

Arrivano conferme sul futuro di Gyokeres. L'attaccante svedese dello Sporting Lisbona è l'obiettivo di diverse squadre europee, tra cui la Juventus. Occhio, però, alla svolta delle ultime ore: un altro club italiano è pronto all'affondo decisivo Quale sarà il futuro di Gyokeres? È questo il quesito che continuano a porsi i tifosi della Juventus e quelli dell'Arsenal. Il centravanti dello Sporting Lisbona, infatti, è al centro dell'interesse bianconero e di quello della società londinese. L'Arsenal, però, nelle ultime ore, avrebbe intensificato i contatti per Sesko, e la trattativa potrebbe chiudersi definitivamente già nei prossimi giorni.

Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

