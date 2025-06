Colpo da 90mila euro alle Poste di Sala Consilina | arrestato un 37enne caccia agli altri responsabili

Un colpo da 90mila euro alle poste di Sala Consilina scuote la comunità locale. Questa mattina, i Carabinieri hanno arrestato un 37enne e avviato la caccia agli altri responsabili coinvolti in questa audace rapina. L'operazione, partita lo scorso 24 giugno, dimostra come le forze dell'ordine siano determinate a fare piena luce su questo episodio inquietante, garantendo giustizia e sicurezza per tutti.

In azione, stamattina, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno proseguito l'operazione iniziata lo scorso 24 giugno, eseguendo un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura, nei confronti di un 37enne di.

