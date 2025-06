Colpito da un malore durante una partita di calcio | Diego non ce l’ha fatta

Tragedia sul campo: Diego Forgione, 41 anni di Vitulano, non ce l’ha fatta dopo un malore improvviso durante una partita amatoriale. Un dramma che scuote la comunità, testimoniando quanto possa essere fragile la vita anche in momenti di svago e sport. La sua storia ci ricorda l’importanza dei tempestivi interventi di emergenza e di custodire ogni attimo con chi amiamo. La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti.

Non ce l'ha fatta Diego Forgione, 41 anni, di Vitulano. Due settimane fa stava disputando una partita amatoriale sul campo sportivo di Rotondi, con la squadra del Vitulano, quando nei primi minuti di gioco si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore. Durante il trasporto in ambulanza ha avuto un arresto cardiaco. Rianimato e ricoverato all' ospedale San Pio di Benevento, era stato dichiarato in coma. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi fino alla notizia della morte, arrivata oggi. Tra i primi messaggi di cordoglio, quello dell' Amatori Podismo Benevento, che si è unito al dolore del socio Alessandro Forgione per la perdita dell'amato fratello: "L' Amatori Podismo Benevento, il Presidente Zollo, il Direttivo e i Soci tutti si uniscono al dolore del socio Alessandro Forgione per la perdita dell'amato fratello".