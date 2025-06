Colpisce il rivale col casco e viene condannato

Un episodio di violenza ha portato a una sentenza esemplare: un uomo di San Prisco, condannato per aver colpito un rivale con il casco, dimostra come giustizia e responsabilità siano fondamentali per la convivenza civile. La decisione della dottoressa Valeria Maisto sottolinea l'importanza di affrontare con fermezza comportamenti violenti e di tutelare la sicurezza di tutti i cittadini.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa Valeria Maisto, ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un uomo residente a San Prisco, ritenuto colpevole del reato di lesioni personali volontarie aggravate. Il procedimento è nato da un’aggressione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

