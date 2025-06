Colpiremo di nuovo l' Iran | l' ultimatum di Trump che risponde a Khamenei

In un clima di tensione crescente, Donald Trump lancia un messaggio deciso all'Iran: un nuovo attacco potrebbe essere imminente, rispondendo all'ultimatum di Khamenei con fermezza. La guerra tra le superpotenze si fa sempre più sottile e carica di implicazioni geopolitiche. Con questa escalation, il mondo si interroga: quale sarà il prossimo passo?

"La guerra l'abbiamo vinta noi". Donald Trump non usa mezzi termini e risponde all'ayatollah dell'Iran Ali Khamenei che sosteneva di aver assestato uno schiaffo al paese a stelle e strisce. "È un uomo di grande fede e molto rispettato nel suo Paese, dica la verità ", ha spiegato il presidente. 🔗 Leggi su Today.it

