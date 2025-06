Colonnella smantellato il bordello nel paesino infestato dalla prostituzione | l’operazione Hot Passion della Guardia di finanza

Colonnella, un pittoresco borgo in provincia di Teramo, è stato teatro di un'importante operazione delle forze dell'ordine, l’Operazione Hot Passion della Guardia di Finanza. Dopo anni di attività illecite che vedevano coinvolti interi stabili e donne vulnerabili, finalmente si mette fine a un sistema di sfruttamento e degrado. Questa azione rappresenta un passo decisivo nella lotta contro la prostituzione clandestina, proteggendo i cittadini e promuovendo legalità e dignità.

Colonnella, in provincia di Teramo: un piccolo Comune – poco meno di 4mila anime – che per anni è stato fulcro di un sistema perfettamente rodato di prostituzione. Qui un intero stabile era stato adibito a casa chiusa in cui diverse ragazze, immigrate irregolari o con visto turistico, vivevano in condizioni igieniche precarie ed erano a disposizione dei clienti. Le maitresse, per garantire la massima qualità per i frequentatori, avevano anche fissato una ben precisa turnazione delle ragazze in modo da «offrire» ogni dieci giorni operatrici sempre nuove. A gestire questa organizzazione due donne e un uomo cinesi, ora denunciati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Open.online