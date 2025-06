Collision 26.062025 La battaglia dei Kyle

Prepariamoci a rivivere una serata ricca di emozioni e colpi di scena, dove la tensione tra FTR e Outrunners si fa palpabile, e Adam Cole si prepara a difendere il titolo TNT contro Josh Alexander. La “battaglia dei Kyle” nel main event promette di lasciare il pubblico senza fiato. Scopriamo insieme tutti i momenti salienti di Collision, l’evento che ha acceso l’Accesso ShoWare Center di Kent, Washington. Non perderti questa imperdibile analisi!

Benvenuti all’analisi di Collision, episodio registrato mercoledì 25 giugno all’Accesso ShoWare Center di Kent, Washington e trasmesso giovedì 26 giugno. Una serata che vede FTR e gli Outrunners confrontarsi verbalmente in vista del loro scontro, Adam Cole difendere il titolo TNT contro Josh Alexander e la “battaglia dei Kyle” nel main event. Lo show si apre con Tony Schiavone nel ring che presenta gli Outrunners e FTR accompagnati da Stokely Hathaway. Hathaway prende il microfono affermando che gli FTR dovrebbero sfidare per i titoli di coppia AEW, ma devono prima affrontare la questione con gli Outrunners. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 26.06.2025 La battaglia dei Kyle

