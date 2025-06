Collebeato | il Lions Club dona 2.500 euro per l' acquisto di pacchi alimentari

Il Lions Club Collebeato dimostra ancora una volta il suo impegno sociale, donando 2.500 euro per sostenere le famiglie bisognose del Comune. Mercoledì 18 giugno 2025, durante un importante incontro con la Giunta Municipale, è stata ufficialmente consegnata questa generosa somma, frutto di una raccolta fondi dedicata. Un gesto che testimonia come solidarietà e comunità possano fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

