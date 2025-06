Colico paura sul lungolago | 56enne travolto da un albero abbattuto dal vento

Un pomeriggio di paura a Colico, quando un uomo di 56 anni è stato travolto da un albero abbattuto dal vento sul Lungolario Polti. L’incidente, avvenuto intorno alle 17.30, ha scatenato momenti di grande tensione tra i presenti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le speranze di risoluzione si sono rafforzate. La vicenda sottolinea l’importanza della prudenza in condizioni meteorologiche avverse e ci invita a riflettere sulla sicurezza nei luoghi pubblici.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di giovedì 26 giugno sul Lungolario Polti di Colico, dove un uomo di 56 anni, residente a Senago (Milano), è stato travolto da un grosso albero sradicato dalle raffiche di vento. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30, mentre il ferito si trovava nei pressi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

