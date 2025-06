Colavita team Ferrari | Mi alleno ogni giorno sognando la 24 Ore di Le Mans

La passione per i motori trasmessa dai suoi nonni ha acceso in Leonardo Colavita un sogno grande e ambizioso: conquistare la 24 ore di Le Mans. Giovane, talentuoso e già protagonista sui circuiti internazionali, il 19enne promette di scrivere pagine importanti nel motorsport italiano e mondiale. Con determinazione e talento, il suo percorso è solo all'inizio e il futuro gli riserva grandi traguardi. La sua dedizione lo porterà sicuramente lontano...

(Adnkronos) – Giovane, talentuoso e già protagonista: Leonardo Colavita, 19 anni, è la promessa del motorsport italiano. Dopo essere diventato il più giovane pilota a esordire in EuroNascar a soli 16 anni, ha conquistato nel 2024 il campionato Gt Endurance su Ferrari. Oggi guida la Ferrari 296 GT3 nel campionato Italiano Aci Sport, dove con il team Af Corse è in testa alla classifica Pro Am. La passione per i motori trasmessa dai suoi nonni è diventata il lavoro al quale ha deciso di dedicarsi appieno. Ora sogna di diventare un pilota ufficiale del Cavallino rampante. E' il primo in classifica e la stagione sembra procedere alla grande.