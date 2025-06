Col 5% del Pil nella difesa lo Stato si trasforma Ma la vera minaccia non viene da fuori | è interna

L’Italia punta a raggiungere il 5% del PIL dedicato alla difesa, una decisione che segna una svolta epocale. Mentre si alza il tiro sulle spese militari, il vero rischio non viene dall’esterno, ma da un interno silenzioso: la trasformazione dello stato da garante dei diritti a protagonista nell’economia bellica globale. Centodieci miliardi all’anno: un investimento enorme che potrebbe rafforzare il Paese o, al contrario, indebolirlo ancora di più.

di Rocco Ciarmoli L’Italia si prepara a portare la spesa militare al 5% del Pil. Un numero freddo, misurabile, che nasconde una svolta profonda: lo Stato si trasforma da garante dei diritti a ingranaggio dell’economia bellica globale. Centodieci miliardi all’anno: più di quanto spendiamo per scuola e università, più del doppio dell’ultima manovra finanziaria. Risorse che potrebbero mettere in sicurezza un Paese fragile, e che invece rafforzeranno un apparato che non previene guerre, ma le rende strutturali. Aumentare la spesa militare non è mai una scelta neutra. È un messaggio. Dice che la difesa vale più della cura, che la deterrenza viene prima della prevenzione, che il conflitto non è un’eccezione ma una costante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it