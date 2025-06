Codogno lavori al tunnel con intoppo | Ma i tempi saranno rispettati Sarà pronto per settembre

A Codogno, i lavori al sottopasso ferroviario di via Borsa proseguono secondo il cronoprogramma stabilito, rassicurando cittadini e amministrazione. Nonostante alcuni intoppi, il progetto Sar224 sarà pronto entro settembre, promettendo un miglioramento significativo della mobilità locale. Con impegno e determinazione, le sfide vengono superate per consegnare un’opera fondamentale che unisce quartiere e centro cittadino, rafforzando il cuore della comunità .

Codogno (Lodi), 27 giugno 2025 –  I lavori al sottopasso ferroviario di via Borsa a Codogno “stanno procedendo secondo il cronoprogramma ”. Lo ha ribadito ieri, dopo un sopralluogo con l’assessore Luigi Mori, il sindaco Francesco Passerini, al cantiere del tunnel pedonale che unisce il popoloso quartiere San Biagio al centro cittadino. “I lavori stanno andando avanti, anche se, la settimana scorsa, è stato necessario un approfondimento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana perchĂ©, togliendo la copertura, presente da decenni, si sono verificate criticitĂ in alcune chiavi di volta e sono state quindi aggiunte lavorazioni inizialmente non previste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it