Code chilometriche sulla Palermo-Catania si tenta un' altra soluzione | una corsia diventa a doppio senso

soluzione temporanea adottata per ridurre i disagi e migliorare la fluidità del traffico lungo l'A19. Questa misura, che interesserà la corsia in direzione Catania da Bagheria, permetterà ai veicoli di circolare in entrambe le direzioni nelle fasce orarie indicate, offrendo maggiore sicurezza e decongestionando le code. Una mossa strategica per rendere più agevoli i viaggi domenicali e alleggerire le tensioni sulla strada.

La corsia dell'A19 che va da Palermo in direzione Catania all'altezza di Bagheria sarà a doppio senso di circolazione la domenica dalle 15 alle 22. In questo modo chi torna verso il capoluogo avrà a disposizione oltre alla carreggiata attualmente ristretta a causa dei lavori. È questa la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

