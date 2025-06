Cmv il crollo milionario Fondi neri e bancarotta | Nicolini davanti al giudice

L'incredibile scandalo di CMV, il colosso dell’edilizia crollato sotto il peso di oltre 250 milioni di debiti nel 2017, rivela un vero e proprio impero di fondi neri e bancarotta. L’inchiesta "Brick broken" del 2021 ha portato alla luce un sistema illecito che ha sconvolto Verucchio. Sauro Nicolini, l’imprenditore al comando per anni, si trova ora davanti al giudice, mentre emergono dettagli scioccanti su un’epoca di inganni e malaffare.

Un vero e proprio impero dell’edilizia, crollato sotto il peso di oltre 250 milioni di debiti nel 2017, quando il tribunale di Rimini aveva dichiarato il fallimento della società. Poi l’inchiesta della Guardia di finanza denominata "Brick broken" (mattone rotto) che nel 2021, come un uragano, si era abbattuta sulla Cmv, la Cooperativa muratori di Verucchio. Per Sauro Nicolini, l’imprenditore che per anni era stato l’amministratore a capo di quel colosso, è cominciato ieri mattina un nuovo processo con la formula del rito abbreviato, davanti al gup Raffaele Deflorio. Per alcune delle ipotesi di reato (tra cui la bancarotta semplice ) è già intervenuta la prescrizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it