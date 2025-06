Clima fine settimana rovente

Preparatevi a vivere il weekend più caldo dell’anno, con temperature che sfiorano i 40 gradi grazie all’anticiclone africano. Un’ondata di calore intenso e umidità elevata ci accompagnerà nei prossimi giorni, mettendo alla prova corpo e mente. Restate sintonizzati per consigli su come affrontare al meglio questa ondata di calore e preservare il vostro benessere.

È in arrivo il weekend più caldo dell'anno. Per effetto dell'anticiclone africano, le temperature raggiungeranno anche i 40 gradi, accompagnate da un'elevata umidità. Servizio di Alessio Orlandi.

