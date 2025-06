Classifica marcatori Mondiale per club 2025 | chi vincerà il premio del capocannoniere?

Con l'inizio della fase a gironi del Mondiale per club 2025, la corsa al titolo di capocannoniere si intensifica. Da Musiala a Lautaro Martínez, passando per Olise e Igor Jesus, i migliori marcatori si sfidano per conquistare il prestigioso riconoscimento. Chi solleverà il trofeo di miglior realizzatore? La competizione è aperta e ogni partita potrebbe scrivere il nome del vincitore di questa emozionante classifica.

Da Musiala a Lautaro Martínez, passando per Olise e Igor Jesus: classifica marcatori Mondiale per club 2025 Con la prima giornata della Fase a gironi, è partita anche la caccia al titolo di capocannoniere del primo Mondiale per club. Classifica marcatori Mondiale per club 2025: da Musiala a Lautaro Martínez, passando per Olise e Igor . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Classifica marcatori Mondiale per club 2025: chi vincerà il premio del capocannoniere?

In questa notizia si parla di: classifica - marcatori - mondiale - club

Classifica marcatori Premier League 2024/2025: i bomber del campionato inglese - Con l'inizio della Premier League 2024/2025, l'emozionante sfida per il titolo di capocannoniere è tornata a infiammare i tifosi.

BOTAFOGO E PSG SI QUALIFICANO AGLI OTTAVI DEL MONDIALE PER CLUB! Nella terza giornata del Gruppo B del Mondiale per Club, il PSG vince 0-2 contro i Seattle Sounders grazie ai gol di Kvaratskhelia al 35’ e Hakimi al 66’ Nell’altro match de Vai su Facebook

Kenan capocannoniere mondiale: già tre gol e trono diviso anche con un ex Juve; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: poker Dortmund, vince il Bayern; Classifica marcatori Mondiale per Club Fifa 2025.

La classifica marcatori del Mondiale per club FIFA 2025 - Scopri la classifica dei marcatori della Coppa del Mondo per club FIFA 2025 presentata da Bank of America: Jamal Musiala (Bayern Monaco) – 0 assist, 29 minuti giocati Michael Olise (Bayern Monaco) – 2 ... Riporta fifa.com

Yildiz è capocannoniere del Mondiale per Club: la classifica - Kenan Yildiz è stato protagonista assoluto della vittoria della Juventus contro il Wydad Casablanca. Come scrive ilbianconero.com