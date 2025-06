Classifica Europei a squadre atletica 2025 | Olanda in fuga dopo due giorni Italia nell’ammucchiata che insegue

L'Eurolega dell'atletica inizia con un duello appassionante a Madrid, dove i Paesi Bassi si distanziano in vetta dopo due giorni di gare. L’Italia, al terzo posto, lotta per rimanere nella corsa, con grandi emozioni e prestazioni da record. La sfida è appena cominciata e l’asticella si alza: chi conquisterà la gloria europea? Restate sintonizzati, perché lo spettacolo promette ancora sorprese e colpi di scena!

L’Italia occupa il terzo posto nella classifica degli Europei a squadre al termine della seconda giornata di gare. La nostra Nazionale ha messo da parte 133 punti nei 13 eventi già andati in scena a Madrid sui 37 in programma e si trova costretta a inseguire: i Paesi Bassi sono distanti 32,5 lunghezze e si stanno scatenando ben oltre le aspettative, mentre i padroni di casa sono un punto avanti rispetto ai nostri portacolori. La formazione guidata dal DT Antonio La Torre, chiamata a difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa, precede la Polonia (131,5), la Francia (126), la Gran Bretagna (123) e la Germania (120). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Europei a squadre atletica 2025: Olanda in fuga dopo due giorni, Italia nell’ammucchiata che insegue

In questa notizia si parla di: classifica - europei - squadre - italia

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Conte guida la classifica a metà gara della finale piattaforma uomini, quinto Giovannini! Quarto posto per Pellacani/Pizzini nella finale sincro 3 donne - Segui in diretta i Campionati Europei di Tuffi 2025, dove Simone Conte guida la classifica nella finale della piattaforma maschile.

Atletica, la classifica generale aggiornata degli Europei a squadre: Italia davanti alle altre big, Germania ultima! Vai su Facebook

Translate postEuropei a squadre atletica 2025: la classifica dopo la prima giornata. Italia solida, Germania nelle retrovie - Vai su X

Europei a squadre: Madrid LIVE; Campionati Europei a squadre, per l'Italia ci sono i migliori: l'obiettivo è confermarsi; Madrid: tutte le sfide azzurre in Coppa.

Europei a squadre, Nadia Battocletti e l’Italia brillano a Madrid - Una bella Italia chiude al terzo posto la seconda giornata del Campionato Europeo a squadre di Madrid, preceduta dalla Spagna ... Riporta msn.com

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: Italia detentrice (oggi 27 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi venerdì 27 giugno: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice. Come scrive ilsussidiario.net