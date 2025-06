Classica stelle e giovani talenti ’Nume Academy & Festival’ si avvia verso il gran finale

Nume Academy & Festival si avvicina al suo gran finale, portando a Cortona un palcoscenico di maestria e giovane talento. Tra le stelle della musica classica, spicca il leggendario Steven Isserlis, uno dei pochi violoncellisti viventi onorati nella Hall of Fame di Gramophone. Un evento imperdibile che unisce concerti di livello mondiale a masterclass di alta formazione, offrendo un’occasione unica di crescita artistica e ispirazione. La musica classica non finisce mai di stupire e coinvolgere.

L'acclamato maestro Steven Isserlis, uno dei due unici violoncellisti viventi inclusi nella Hall of Fame di 'Gramophone', sarà fra i protagonisti delle giornate conclusive di 'Nume Academy & Festival' che riunisce a Cortona (Arezzo) stelle della classica e giovani talenti: ai concerti dei grandi interpreti si affiancano infatti masterclass di alta formazione. 'Nume' è un festival internazionale all'interno di un'accademia d'archi d'eccellenza: nato nel 2018 su iniziativa della violinista Natalie Dentini, e di un violinista rumeno-svedese di fama internazionale, il direttore artistico Vlad Stanculeusa, per il quarto anno 'Nume' è di casa nello splendore di Cortona, borgo medievale di origine etrusca, patria di grandi pittori come Signorelli e Severini, incantevole connubio di paesaggi, storia e arte.

