Clark Olofsson morto il criminale svedese ispirò l’espressione Sindrome di Stoccolma

La sua figura è legata indissolubilmente a uno degli episodi più singolari della storia del crimine moderno e ispirò l'espressione Sindrome di Stoccolma. È morto a 78 anni Clark Olofsson, il criminale svedese il cui volto ha attraversato decenni di cronaca nera e psicologia criminale. Fu il sequestro in una banca di Stoccolma che diede origine alla celebre espressione. A dare notizia della sua morte, dopo una lunga malattia, è stata la famiglia, tramite il quotidiano svedese "Dagens ETC". Il decesso è avvenuto ad Arvika, in Svezia, il 24 giugno, a seguito di una lunga malattia. Bandito dal volto affascinante e dalla personalità ambigua, Olofsson ha segnato la cronaca nera svedese per oltre mezzo secolo.