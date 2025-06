Clark Olofsson morto a 78 anni | cos’è la sindrome di Stoccolma che ispirò

Clark Olofsson, l'uomo che ha ispirato il termine “sindrome di Stoccolma”, è scomparso all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. La sua figura, legata a un celebre rapimento del 1973 a Stoccolma, ha lasciato un’impronta profonda nel mondo della psichiatria e del crimine. Ma cos’è esattamente questa sindrome e come nasce? Scopriamolo insieme, perché il suo significato va oltre la cronaca nera, rivelando sorprendenti sfumature psicologiche.

È morto all'età di 78 anni Clark Olofsson, uno dei due criminali coinvolti nel rapimento che ha dato al mondo l'espressione 'sindrome di Stoccolma'. Lo ha annunciato la sua famiglia. Olofsson, diventato famoso in tutto il mondo nel 1973 in seguito a un rapimento e una rapina in banca nella capitale svedese, è morto dopo una lunga malattia, secondo quanto riferito dalla famiglia al giornale svedese Dagens Etc. Cos'è e come nasce la 'sindrome di Stoccolma'. Durante un sequestro durato 6 giorni, gli ostaggi di Olofsson hanno iniziato a simpatizzare con lui e il suo complice, difendendo le loro azioni e diventando sempre più ostili nei confronti della polizia all'esterno.