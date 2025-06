Clamorosa ultim’ora | l’ex ct azzurro si ritira | Dopo il Napoli e la Nazionale ha perso la motivazione

Clamorosa ultime notizie scuotono il mondo del calcio: l’ex ct azzurro, dopo le avventure con Napoli e Nazionale, ha deciso di ritirarsi, lasciando tutti sorpresi. La pressione costante, le sfide quotidiane e la fatica emotiva spesso spingono anche i più forti ad un passo indietro. È un richiamo alla realtà di uno sport che, oltre le vittorie, richiede un equilibrio fragile e tanta resilienza. La motivazione, a volte, si spegne, ma la passione rimane.

Gli allenatori sono sempre sotto stress e può starci che ogni tanto abbiano bisogno di una pausa per riprendere il ritmo. Allenare una squadra di calcio ad alti livelli non è solo una questione tecnica o tattica: è un impegno totalizzante, che consuma energie fisiche, mentali ed emotive. Non sorprende, quindi, che molti allenatori, dopo anni consecutivi in panchina o esperienze particolarmente stressanti, decidano di prendersi una pausa. Il logoramento non riguarda solo il campo, ma anche la pressione mediatica, le aspettative dei tifosi e il peso quotidiano delle decisioni.

Ultim’ora Italia, decisione clamorosa per il post Spalletti: un campione del mondo in pole - Nell’ultimo anno, il nostro percorso azzurro ha vissuto alti e bassi, tra qualificazioni incandescenti e delusioni feroci.

49 ANNI DOPO L’ultimo italiano in finale al Roland Garros risale al 1976 quando Adriano Panatta trionfò in finale con Harold Solomon Quasi mezzo secolo Jannik Sinner riscrive la storia del tennis azzurro. Battuto al termine di una battaglia lunga 3 Vai su Facebook

Roma, Mancini attende Gasp: È forte, sarà un ritiro tosto. Spalletti? Non convocato per scelta tecnica; Bellucci incanta tutti: rivivi il super colpo contro Medvedev; Alcaraz fuori a sorpresa a Shanghai: super Machac in semifinale contro Sinner, flop di Carlitos.

Ultim’ora Sonego, decisione assurda: è ufficiale - Tennis Fever - Il tennista azzurro, infatti, si è cancellato dall’Atp 500 di Barcellona e non prenderà parte al torneo spagnolo che avrebbe dovuto disputare dal 14 al 20 aprile. Lo riporta tennisfever.it

Clamoroso Sinner: si ritira da Parigi. Organizzazione sotto accusa - Tuttosport - Clamoroso Jannik Sinner, ma in fin dei conti neanche troppo: confermate le voci della vigilia, il talento altoatesino si ritira dal Master 1000 di Parigi- Da tuttosport.com