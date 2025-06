Clamorosa assenza al box di Verstappen in Austria cambia la voce che lo guida | non era mai successo prima

Un'assenza clamorosa scuote il mondo della Formula 1: al GP d'Austria 2025, Max Verstappen dovrà affrontare la gara senza il suo fedele ingegnere di pista. Per la prima volta in quasi una decade, Gianpiero Lambiase non sarà al suo fianco nel box, lasciando un vuoto difficile da colmare. La presenza del suo sostituto, seppur noto, non potrà mai sostituire l'esperienza e il rapporto di fiducia che lega il pilota all’ingegnere. Continua a leggere per scoprire come questa novità influenzerà l'esito della cors

FIA press conference schedule - Austria Drivers present (Giovedì 26 Giugno alle ore 14:30) Press Conference: ore 14:30 Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) ore 15:00 Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Vai su Facebook

