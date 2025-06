Civitanova reti nasse e trappole per polpi abusive a pochi metri dai bagnanti | maxi sequestro della Capitaneria

Civitanova si sveglia con una scoperta sconvolgente: reti e trappole abusive per polpi posizionate a pochi passi dai bagnanti, mettendo a rischio sicurezza e biodiversità. La Capitaneria di Porto ha effettuato un maxi sequestro, rafforzando l’impegno contro chi mette in pericolo il mare e le persone. Questa operazione dimostra come la tutela ambientale sia una priorità imprescindibile per salvaguardare il nostro patrimonio marino e la sicurezza di tutti.

CIVITANOVA - Reti, nasse e trappole per polpi abusive a pochi metri dai bagnanti: maxi sequestro della Capitaneria. È uno dei risultati nella campgana di controlli nell?ambito. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Civitanova, reti, nasse e trappole per polpi abusive a pochi metri dai bagnanti: maxi sequestro della Capitaneria

