Cittadini in festa e grande sfarzo | così Kim Jong Un inaugura una zona turistica in Corea del Nord – Video

In un’atmosfera di festa e sfarzo, Kim Jong Un ha inaugurato la nuova area turistica di Wonsan Kalma, attirando l’attenzione del mondo. L’evento, ricco di tradizione e simbolismo, segna un passo importante nella strategia di sviluppo del paese. Mentre le immagini ufficiali mostrano cittadini entusiasti e un leader fiero, il futuro di questa ambiziosa iniziativa si avvicina rapidamente. L’inaugurazione rappresenta un capitolo cruciale per il turismo in Corea del Nord, che si appresta a svelare il suo volto più innovativo.

Le immagini pubblicate dall’emittente ufficiale nordcoreana KCTV mostrano il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia Kim Ju Ae partecipare alla cerimonia inaugurale dell’area turistica costiera di Wonsan Kalma, nella provincia di Kangwon. L’importante progetto turistico, sostenuto per anni dal leader Kim Jong Un, dovrebbe aprire la prossima settimana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cittadini in festa e grande sfarzo: così Kim Jong Un inaugura una zona turistica in Corea del Nord – Video

