“Città-eventificio, serve una regia pubblica“.

Il Summer Festival rappresenta un autentico orgoglio per Lucca, ma senza una regia pubblica strategica, rischiamo di perdere l’opportunità di valorizzare appieno la nostra ricchezza culturale. Una pianificazione integrata garantirebbe continuità e qualità, trasformando la città in un palcoscenico duraturo di attrazioni che vanno oltre i grandi eventi. Solo così Lucca potrà consolidare il suo ruolo di capitale culturale, offrendo esperienze memorabili tutto l’anno.

“A Lucca manca una regia pubblica capace di costruire un’ offerta culturale che dia continuità all’ attrattività della città anche nei periodi in cui non ci sono grandi eventi. Senza una visione d’insieme si rischia di trasformare Lucca in un ‘eventificio’, senza valorizzare le specificità di ogni appuntamento”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd Valentina Mercanti. “Il Summer Festival è un orgoglio per Lucca - prosegue Mercanti - un evento che negli anni ha saputo attrarre artisti e pubblico internazionale, facendo conoscere la nostra città in tutto il mondo. È la prova che quando c’è qualità, visione e organizzazione, gli eventi diventano davvero una risorsa per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it