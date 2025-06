Città di Monza ecco il gemellaggio con il Milan

Il gemellaggio tra Città di Monza e il Milan segna un traguardo storico, portando novità entusiasmanti per il futuro del club. Fra collaborazioni sportive e nuove opportunità, il progetto promette di potenziare la crescita dei giovani e rafforzare i legami con uno dei club più prestigiosi d’Italia. Dal 1° luglio, il Città di Monza diventerà ufficialmente Scuola Calcio Milan, aprendo un nuovo capitolo ricco di sfide e successi.

Le novità sono tante e non si limitano al comunque prestigioso gemellaggio con il Milan. In pratica, il Città di Monza, da due stagioni costretto a disputare il campionato di Terza categoria con la prima squadra, vuole vivere una stagione 2025-2026 alla grande. L’imminente “matrimonio” con il club milanista, sotto questo punto di vista, può essere ovviamente d’aiuto. La società monzese dal 1° luglio sarà Scuola Calcio Milan. L’accordo avrà durata biennale. "Grazie a questa intesa – spiega Antonio Marchetta, presidente del sodalizio biancorosso dal 2006 – i nostri tecnici parteciperanno a eventi e stage formativi organizzati dalla società rossonera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Città di Monza, ecco il gemellaggio con il Milan

In questa notizia si parla di: milan - città - monza - gemellaggio

Bologna Milan, l’ex rossoblù Mudingayi: «Italiano allenatore top, la città merita di vincere» - In vista della finale di Coppa Italia, Gaby Mudingayi, ex centrocampista di Bologna, Lazio e Inter, esprime il suo supporto per l'attuale allenatore, Italiano.

VIVA LA PRO VERCELLI! E quanto indispettiscono i 2 scudetti del Napoli in 3 anni a certi tifosi di Juventus, Inter e Milan, non quelli sani e davvero sportivi. E quanto irrita la forza economica del Napoli di De Laurentiis. E quanto brucia la scelta di Conte di rest Vai su Facebook

Città di Monza, ecco il gemellaggio con il Milan; Nuovo presidente del Comitato per il gemellaggio con Sant'Agata; Monza-Milan, ultras rossoneri abbandonano lo stadio: il motivo | FOTO.