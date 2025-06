Cisgiordania residenti respingono un attacco dei coloni israeliani

Tensioni esplosive in Cisgiordania: mentre i residenti di Turmus Ayya partecipavano a un funerale, un violento attacco dei coloni israeliani, assistito dai militari, ha scosso il villaggio. Le immagini raccontano uno scontro acceso tra abitanti e aggressori, segnando un’altra drammatica pagina nel conflitto israelo-palestinese. La situazione rimane critica e richiede attenzione internazionale: quali saranno le prossime mosse per fermare questa spirale di violenza?

Nuovi scontri sono scoppiati nel villaggio di Turmus Ayya, in Cisgiordania, dove alcuni coloni israeliani, affiancati da militari, hanno attaccato la zona approfittando di un momento di raccolta pubblica. Le immagini mostrano scene di violenza tra gli abitanti e i coloni. Secondo i residenti, l’attacco è avvenuto mentre la popolazione partecipava a un funerale nella vicina Kafr Malik. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cisgiordania, residenti respingono un attacco dei coloni israeliani

In questa notizia si parla di: coloni - cisgiordania - residenti - attacco

Cisgiordania, pulizia etnica dei coloni israeliani nella valle di Sa'ir, residenti palestinesi cacciati con violenza: "Vengono per uccidere" - Nella Valle di Sa'ir, in Cisgiordania, la pulizia etnica perpetrata dai coloni israeliani contro i residenti palestinesi si intensifica.

È guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte di giovedì l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Nella serata di venerdì la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme. E n Vai su Facebook

Tre palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano durante un attacco di coloni in Cisgiordania; Coloni attaccano villaggio in Cisgiordania, feriti 7 palestinesi; I coloni intensificano gli attacchi in Cisgiordania, prendendo di mira la città di Turmusaya vicino a Ramallah.

Cisgiordania: tre palestinesi uccisi dall’esercito israeliano durante un attacco di coloni - I filmati delle telecamere a circuito chiuso diffusi giovedì da un gruppo per i diritti umani hanno mostrato coloni israeliani che attaccano villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata View on eu ... Si legge su msn.com

Tre palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano durante un attacco di coloni in Cisgiordania - Decine di coloni israeliani hanno attaccato la cittadina di Kafr Malek, a nord est di Ramallah, nella Cisgiordania occupata: hanno incendiato case e macchine dei residenti, contro cui hanno lanciato p ... Secondo ilpost.it