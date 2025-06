Cisgiordania la guerra strisciante e i coloni-gangster Millennium Live con Nancy Porsia e Riccardo Antoniucci

Alle 12, non perdere l’appuntamento con Millennium Live: Nancy Porsia e Riccardo Antoniucci ci guideranno tra le tensioni della Cisgiordania, svelando la guerra silenziosa e i coloni-gangster che minacciano la stabilità della regione. Un approfondimento imperdibile per capire i retroscena di un conflitto complesso e delicato. Presenta Mario Portanova, preparando il terreno per un dibattito acceso e informato.

Alle 12 torna l’appuntamento con Millennium Live. Nancy Porsia (reporter e analista) e Riccardo Antoniucci (Il Fatto Quotidiano) parleranno di “Cisgiordania, la guerra strisciante e i coloni-gangster”. Presenta Mario Portanova (Millennium) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, la guerra strisciante e i coloni-gangster. Millennium Live con Nancy Porsia e Riccardo Antoniucci

In questa notizia si parla di: cisgiordania - guerra - strisciante - millennium

Radere al suolo la Cisgiordania? Perché gli israeliani sono apatici di fronte ai crimini di guerra commessi in loro nome? - In uno dei mesi più letali del conflitto, l'indifferenza israeliana verso i crimini di guerra e l'assenza di opposizione favoriscono escalation estreme.

Intanto la Cisgiordania è strangolata lentamente - I sacchi di sabbia ai tre ingressi del campo profughi di Jenin marcano un confine che, nel 2025, ha perso ogni ambiguità: non è solo una zona militarizzata. Secondo ilfattoquotidiano.it

Guerra in Medio Oriente, le news del 28 agosto - la Repubblica - Veicolo Onu colpito dall’Idf a Gaza, il WFP sospende i movimenti nella ... Come scrive repubblica.it