Cisgiordania continua l’assalto dei coloni israeliani a villaggi e comunità di beduini Con l’Idf al seguito

La tensione in Cisgiordania e Gaza continua a sfidare ogni speranza di pace, con violenze che mietono vittime e sradicano comunità. I raid dell’IDF e gli assalti dei coloni israeliani alimentano un ciclo di dolore che coinvolge innocenti di ogni età. Mentre si moltiplicano gli scontri e le perdite, il quotidiano dei palestinesi rimane segnato da sfollamenti forzati e tragedie indicibili. La situazione resta critica e necessita di urgente attenzione internazionale.

Cinquantasei persone sono state uccise soltanto ieri dai raid israeliani a Gaza. Settantaquattro nelle 24 ore precedenti. Ma i palestinesi continuano a morire, e soprattutto a venire sfollati, anche in Cisgiordania, ogni giorno, per mano dell’Idf o dei coloni. Mercoledì, tre abitanti di Kafr Malik, villaggio a nord-est di Ramallah, nel corno sud-ovest della valle del Giordano, sono stati uccisi da proiettili israeliani durante scontri nati in reazione a un assalto di coloni. Un centinaio di estremisti israeliani che rivendicano l’occupazione illegale dei territori palestinesi hanno attaccato una comunità di pastori della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, continua l’assalto dei coloni israeliani a villaggi e comunità di beduini. Con l’Idf al seguito

